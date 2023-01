Rode Duivel Thomas Meunier regelt voortaan zijn eigen zaakjes: “Ik ken alle topmensen in het voetbal, dus...”

Thomas Meunier is niet meteen van plan om te vertrekken bij Borussia Dortmund. Maar als het toch tot een transfer komt, zal de Rode Duivel dat zelf regelen.

De 31-jarige Meunier is aan zijn derde seizoen bezig bij de Duitse topclub, die hem overnam van PSG. Hij is een vaste waarde, maar speelde door een kaakbeenbreuk nog maar veertien keer dit seizoen. Meunier werd wel even gelinkt aan FC Barcelona, net als Yannick Carrasco trouwens, maar tot een transfer kwam het nooit.

Het contract van de Rode Duivel loopt midden 2024 af, binnen anderhalf seizoen dus. Meunier denkt dus na over z’n toekomst en die wil hij het liefst zelf bepalen. Een manager heeft hij dus niet meer.

© REUTERS

“Het klopt dat ik nu mezelf vertegenwoordig”, aldus Meunier bij SPORT1. “Dat vind ik niet ongebruikelijk. Ik zit al heel lang in de voetbalwereld en na al die jaren ken ik de topmensen van alle grote clubs. Ik heb al die contacten. Als ik op een gegeven moment een nieuwe uitdaging nodig heb, kan ik zelf de clubs bellen en het allemaal uitzoeken.”

Maar voorlopig is het al Dortmund dat telt. “Ik heb hier nog een contract, bij een grote ploeg waarmee ik nog plannen heb”, aldus Meunier, die wel even aan de kant staat met een spierscheur in de kuit.