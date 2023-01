Cercle slaat z’n slag en haalt gepasseerde Hugo Siquet terug naar België: “Ik kan niet wachten om op het veld te staan”

De twintigjarige Siquet verliet vrijdag al het trainingskamp van Freiburg in het Spaanse Sotogrande. Hij zette koers naar Brugge om er zijn medische testen af te leggen.

“Ik heb ervoor gekozen om terug te keren naar België en naar de Jupiler Pro League, een competitie die ik erg goed ken en die ik apprecieer. Bovendien ben ik erg gelukkig om bij Cercle Brugge te kunnen tekenen, een erg warme en ambitieuze ploeg. Ik kan niet wachten om op het veld te staan”, zei Siquet in een eerste reactie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De rechtsachter aasde al langer op een transfer. Bij Freiburg, dat hem in januari vorig jaar overnam van Standard, kon hij nooit zijn stempel drukken. Hij kwam dit kalenderjaar slechts vier keer in actie voor de hoofdmacht van Freiburg. De club van coach Christian Streich staat halverwege het seizoen in de Bundesliga verrassend tweede, met slechts vier punten achterstand op koploper Bayern.

Siquet is een vaste waarde in de selectie van Jacky Mathijssen, de bondscoach van de Belgische beloften. Hij speelde in de kwalificatiecampagne op weg naar het EK in Roemenië en Georgië (21 juni-8 juli) in zeven van de acht kwalificatieduels mee.

Groen-zwart staat na negentien speeldagen in de Jupiler Pro League tiende, met 27 punten. Zondagavond trekken de Bruggelingen op de twintigste speeldag naar Sporting Charleroi.