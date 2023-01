Noel Gallagher is weg bij zijn vrouw en dat doet Oasis-fans dromen

Na 12 jaar zit het huwelijk van Noel Gallagher (ex-Oasis) met de 51-jarige Sara MacDonald erop. Het koppel was 22 jaar samen, maar trok onlangs toch de stekker uit de relatie. De 55-jarige Gallagher zou ondertussen zijn verhuisd uit hun huis in Hampshire.

De Britse muzikant leerde MacDonald kennen in 2000. 10 jaar later stapten ze samen in het huwelijksbootje, voor Gallagher was dat al zijn tweede huwelijk. De twee hebben samen twee zonen, maar de laatste maanden werd het koppel amper nog samen in het openbaar gespot. Daar is nu dus een verklaring voor.

Een woordvoerder van het koppel maakte de scheiding bekend: “Noel en Sara zullen prioriteit blijven geven aan hun kinderen. Ze vragen aan de media om hun privacy te respecteren.” Volgens diverse bronnen zou Noel intussen al verhuisd zijn uit hun villa in New Hampshire. De ex-Oasis-ster zou momenteel in Londen verblijven.

Aangezien MacDonald destijds werd gezien als één van de factoren die bijdroeg tot de split van Oasis, beginnen fans intussen al stiekem te dromen van een reünie tussen de broers Liam en Noel. Al bleek het water de voorbije jaren wel erg diep.