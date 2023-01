Laure Kempeneers en Ariana Sperone kunnen het, ondanks de valse start van het verblijf van de Italiaanse in ons land, opperbest met elkaar vinden. — © Jozef Croughs

SINT-TRUIDEN

Ariana Sperone, een 22-jarige studente uit Barolo, boekte in Italië een appartement in Sint-Truiden. Het zou haar thuis worden tijdens een stage die erg leerrijk belooft te worden Op dag 1 kreeg ze een les in oplichting.