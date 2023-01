Uncle Ray, de dj met de langste carrière, overleden in Hongkong

Ray Cordeiro is vrijdag op 98-jarige leeftijd overleden in Hongkong na een carrière van meer dan zeven decennia. Cordeiro, beter bekend onder zijn artiestennaam Uncle Ray, werd in 2000 door het Guinness Book of World Records uitgeroepen tot ‘s werelds langst werkende dj.

Reinaldo Maria Cordeiro was “een prominente figuur in de populaire cultuur van Hongkong” die “een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de muzikale scene”, zei Kevin Yeung, minister van Cultuur van de stad. Hij heeft de carrières van veel lokale muzikanten gelanceerd en generaties fans laten kennismaken met popmuziektrends tijdens zijn radioshows. Als radiopresentator haalde hij onder anderen de Beatles, de Bee Gees, Ella Fitzgerald en Frank Sinatra voor de microfoon.

Cordeiro stierf vrijdag in Hongkong, omringd door familie en vrienden die bij wijze van afscheid ‘You’ll Never Walk Alone’ zongen. Hij werd vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen na een hartaanval.

Cordeiro werd in 1924 in Hongkong geboren en was het vijfde van zes kinderen uit een gezin van Portugese immigranten. Nadat hij als gevangenisbewaker en bankbediende had gewerkt, richtte hij zich op de muziek. Hij presenteerde in 1949 zijn eerste programma ‘Progressive Jazz’ op Radio Rediffusion. In de jaren zestig maakte hij naam met shows op Radio Television Hong Kong (RTHK), die een grote hit waren bij tieners. Zijn laatavondprogramma ‘All The Way With Ray’ uit 1970 werd het langstlopende radioprogramma van het station. “Ik had het beste in het leven en ik had alles wat ik wilde zijn, alles wat ik wilde doen”, zei hij bij zijn pensioen in 2021.