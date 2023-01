Kabeldieven snijden kabels door op spoorlijn tussen Genk en Hasselt: tijdelijk geen treinverkeer

Tussen Hasselt en Genk rijden sinds zaterdagmorgen geen treinen doordat koperdieven belangrijke kabels van de seininrichting hebben doorgeknipt. Er werden ook kabels gestolen. Door de schade is seininrichting verstoord en is geen treinverkeer mogelijk. Reizigers kunnen een vervangbus nemen.

De schade werd aangericht op de spoorsplitsing bij het binnenrijden van Genk waar de goederentreinen afbuigen naar Genk-goederen. “Vrijdagavond rond 23.30 uur werd al een storing opgemerkt aan de seinen en de wissels op de spoorlijn. Onze ploegen zijn meteen ter plaatse gegaan en ze hebben toen al vastgesteld dat meerdere kabels van de seininrichting werden doorgesneden”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. De herstelploegen van de infrastructuurbeheerder hebben de hele nacht gewerkt en ze zijn nog altijd bezig met het herstellen van de schade.

Door de schade en de diefstal is de installatie voor de bediening van de seinen en de wissels verstoord. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Genk en Hasselt. “Voor de reizigers zijn er vervangbussen voorzien door NMBS en de reizigers mogen met een hun treinticket ook een bus van De Lijn nemen voor het traject tussen Genk en Hasselt. Het is nog onduidelijk wanneer het treinverkeer zal worden hervat”, aldus Frédéric Petit.

(maw)

Reizigers kunnen de NMBS-app of nmbs.be consulteren voor meer info.