Fleur Moors pakt in afwezigheid van Xaydee Van Sinaey vlot Belgische titel bij meisjes junioren, Sanne Laurijssen wint bij nieuwelingen

Fleur Moors is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden bij de meisjes junioren. De 17-jarige Moors reed in een modderig Lokeren van start tot finish aan de leiding. Bij de nieuwelingen was het woord aan Sanne Laurijssen, die won voor Zita Peeters en Lien Schampaert.

Fleur Moors begon in de juniorenwedstrijd als enige topfavoriet door het afhaken van Xaydee Van Sinaey, die vorig jaar nog de juniorentitel won met een minuut voorsprong op Moors. Van Sinaey was ziek en moest daardoor afzeggen voor Lokeren.

Moors besloot er korte metten mee te maken en reed al in de eerste ronde weg van de concurrentie. Er leek even nog wat concurrentie te komen, eerst van Shanyl de Schoesitter (vorig jaar kampioene bij de nieuwelingen, red.) en dan van Lore De Schepper, maar beide meisjes konden de kloof met Moors niet overbruggen. De Schepper moest vrede nemen met het zilver, De Schoesitter pakte brons.

Laurijssen domineert bij nieuwelingen

Laurijssen was de topfavoriete in Lokeren en maakte die rol ook waar op het drassige parcours in en rond Park ter Beuken. Negentien deelneemsters kwamen aan de start, voor een wedstrijd over drie rondjes. Al meteen na de start maakte Laurijssen haar intenties duidelijk en ze sloeg een klein kloofje. Bij het inrijden van de tweede ronde bedroeg haar voorsprong al een halve minuut op het duo Lore De Geest en Lien Schampaert.

Op Laurijssen stond geen maat, in de strijd om de overige podiumplaatsen viel De Geest terug en ging Zita Peeters haar voorbij. Peeters kliefde uiteindelijk sneller dan Schampaert door de modder van Lokeren en legde beslag op het zilver. Schampaert moest nog alles uit de kast halen om het brons veilig te stellen en hield uiteindelijk vijf seconden over op Melanie Lemmens. Maar de driekleur ging dus naar Laurijssen, die won met bijna een minuut voorsprong op haar rivalen.

Om 13.45 uur is het in Lokeren aan de mannen junioren. Om 15.15 uur rijden de vrouwen elite en vrouwen beloften samen hun BK.