Zeldzame tornado torent uit boven woestijn in Saudi-Arabië: “Hij draaide zo snel”

Angelito Luna legde dinsdag het moment vast waarop een kleine draaikolk veranderde in een enorme windhoos nabij een bouwplaats in Dubai, Saoedi-Arabië. De angstaanjagende wervelwind begon als een dunne trechter, maar groeide snel uit tot een zandlopervormige tornado, naarmate hij sterker werd. “Het is de eerst keer dat ik zo’n grote tornado zag”, zegt de arbeider. “Hij draaide zo snel.”