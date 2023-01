DAKAR. Loeb en Lurquin winnen voor vijfde dag op rij, Al-Attiyah op koers voor nieuwe eindzege

De Fransman Sébastien Loeb en Luikenaar Fabian Lurquin (Hunter) waren ook op zaterdag de beste bij de wagens. Voor het duo is het de zesde opeenvolgende zege, de zevende in totaal in deze Dakar-rally. Nasser Al-Attiyah (Toyota) wilde in de voorlaatste rit de Fransman niet te veel ruimte geven en eindigde als tweede op 5:28. Zonder ongelukken wint de Qatarees zondag het eindklassement. Mattias Ekström (Audi) eindigde als derde.