Leuven Bears walst over Bergen in BNXT League

Schitterende overwinning voor Leuven Bears in de Mons Arena vrijdag. De ploeg van coach Eddy Casteels won de vier kwarts tegen Bergen en zegevierde dan ook met overtuigende 71-93 cijfers. Met 6 op 12 blijven de Leuvenaars in de running voor Elite Gold en een stek in de top 5. Voor de Henegouwers is die top-5 na een zevende nederlaag dan weer ver weg.

Het openingskwart was voor de bezoekers. Thibault Vanderhaegen en Brevin Pritzl pakten uit met enkele bommen en de mannen van Eddy Casteels liepen van 0-8 over 10-17 naar 18-25 na het eerste kwart. Mons kon er alleen enkele schuchtere pogingen van Igor Mintogo tegenover stellen. In het tweede schuifje was het de Leuvense Amerikaan Kevaughn Allen die zijn duivels ontbond. Met 16 punten was hij de bezieler van de tienpuntenbonus halfweg de wedstrijd.(37-47) Mons had wel reboundoverwicht maar kon dat onvoldoende omzetten in punten.

De Brabanders bleven in het derde kwart domineren en flirtten met de twintiger.(44-62) Een zwak Mons onderging de match en kon geen vuist maken.

Na driekwart wedstrijd was de zege voor Leuven Bears zo goed als binnen met 50-69 op het bord. Coach Casteels bleef zijn troepen aansporen en de thuisploeg werd compleet op een hoopje gespeeld door Brevin Pritzl, Nick McGlynn en Kevaughn Allen. Bij 62-83 was de twintiger dan ook een feit.

Bergen-Leuven Bears 71-93Kwarts: 18-25 19-22 13-22 21-24

Bergen: Moore 11, Mintogo 12, Braxton 9, Gravilovic 10, Zubac 0, Neri 0, Harris 10, Vrabac 11, Mortant 8

Leuven Bears : Heath 5, Pritzl 21, Allen 23, Vanderhaegen 16, Mc Glynn 15, Fulkerson 4, Bucumi 2, Kherazzi 2, Stilmant 0, Snyers 5