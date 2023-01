Is wereldtopper Gerwyn Price het darten echt beu? Ex-wereldkampioen gaat opnieuw rugby spelen: “Ik wil plezier in m’n leven”

Michael Smith schreef vrijdagavond de Bahrain Masters op zijn naam. De kersverse wereldkampioen was in de finale met 8-6 te sterk voor Gerwyn Price.

‘Bully Boy’ had in de kwartfinales nog afgerekend met Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot had alle kansen om de nummer 1 van de wereld te verslaan, maar miste te veel dubbels. Smith klopte vervolgens Raymond van Barneveld voor een finale tegen ‘The Iceman’. Daarin kwam Price terug van een achterstand van 7-3, maar bleef Smith koel genoeg voor de eindzege.

Pech dus voor Price, die op het WK in de kwartfinales verloor en de boel op stelten zette door te spelen met een koptelefoon. Een experiment dat hij wel eens zou kunnen doortrekken. “Als ze rumoer blijven maken, dan zet ik dat ding misschien wel opnieuw op”, aldus de Welshman. Die maakte ook bekend dat hij plant om dit jaar opnieuw te gaan rugbyen, zijn eerste sportliefde. Zo speelde hij voor zijn opmars naar de wereldtop van het darts in de Welshe Premiership.

“Ik ga sowieso mijn rugbyschoenen terug aantrekken ergens in de loop van het seizoen”, aldus Price bij BBC Wales. “De vraag is gewoon wanneer, want ik ga er een paar toernooien uitpikken. Weet je, ik wil m’n leven een beetje terug en die adrenaline opnieuw voelen. Ik ga nu hard gaan met het darten en als ik wat verdiend heb voor de wereldranglijst, ga ik een paar evenementen missen.”

© ISOPIX

Price is vooral het constante reizen wat beu. Van Londen naar Bahrein, volgend weekend naar Denemarken en daarna terug naar Engeland. En dat alleen al in de maand januari. De voorbije weken gonsde het al van de geruchten dat Price darts steeds minder aangenaam vindt en neigde naar een terugkeer naar z’n oude liefde.

“Ik ben echt heel de tijd onderweg, dus het zou leuk zijn om eens even een pauze te kunnen nemen”, klinkt het. “Het zakelijk gedoe gaat even naar de achtergrond verdwijnen, voor wat meer plezier. Thuis chillen en een beetje rugby spelen, dat mis ik echt. Hopelijk raak ik niet geblesseerd.”