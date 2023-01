Net niet voor Jordi Meeus: Caleb Ewan schiet in eigen land meteen raak en wint Schwalbe Classic

Jordi Meeus is er net niet in geslaagd om bij zijn eerste wedstrijd van het seizoen onmiddellijk de hoofdvogel af te schieten. De sprinter van BORA-hansgrohe moest in de Schwalbe Classic - het criterium dat enkele dagen voor de Tour Down Under wordt gereden - nipt de duimen leggen voor Caleb Ewan.

Geen Lotto-Dstny aan de start in Adelaide, maar hun sprinter Caleb Ewan was wel van de partij. De man die al goed was voor sprintzeges in de Tour, Giro en Vuelta kwam aan de start met de Australische selectie. En in de straten van Adelaide vond Ewan alvast een parcours op maat. De renners zouden er een uurtje plus een ronde afwerken over een traject van ruim 1,3 kilometer. Spek naar de bek van Ewan, die vlotjes de sprint won voor onder meer Jordi Meeus.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Tour Down Under start komende dinsdag met een proloog in Adelaide. Daarna volgen nog vijf etappes.