CD&V-voorzitter Sammy Mahdi: “Als oudere kerncentrales nog kunnen functioneren, waarom zou je ze dan niet gebruiken?”

In De Ochtend op Radio 1 is CD&V-voorzitter Sammy Mahdi dieper ingegaan op de drie thema’s die afgelopen week het nieuws beheerste. Zo is hij tevreden over de beslissing om de twee jongste kerncentrales langer open te houden, maar het akkoord volstaat volgens Mahdi niet: “We moeten verderkijken naar de bevoorradingszekerheid tot 2050. Als die oudere kerncentrales nog kunnen functioneren, waarom zou je ze dan niet gebruiken?”

Over de kerncentrales

“Er is een belangrijke stap gezet door het akkoord met Engie”, stak Sammy Mahdi van wal. “We zijn tevreden over deze verlenging van de jongste twee kerncentrales. Dit is essentieel voor de bevoorradingszekerheid.”

Maar reden voor euforie is er niet, vindt de CD&V-voorzitter. “We hadden deze stap al veel vroeger moeten zetten. We waren ondertussen een paar maanden of jaren verwijderd van het moment dat het licht uitvalt. In de politiek doen we nog veel te veel op korte termijn, maar we moeten juist verderkijken. Hoe zorgen we voor energiezekerheid tot 2050 en hoe zorgen we ervoor dat we niet meer moeten onderhandelen met een monopolist?”

“De meeste parlementsleden zijn het eens dat we energiezekerheid voor een groot deel uit hernieuwbare energie moeten halen, maar kerncentrales zijn nog steeds nodig. Er is inderdaad te lang getalmd, maar we moeten nu het vertrouwen geven aan Tine Van der Straeten en Alexander De Croo. Het is in het belang van de belastingbetalers dat de kerncentrales blijven draaien.”

Moeten we er dan ook niet over nadenken om oudere kerncentrales ook open te houden, iets wat niet is opgenomen in het akkoord met Engie? “Als er oudere kerncentrales zijn die nog kunnen functioneren, waarom zou je die dan niet gaan gebruiken? We moeten kijken wat operationeel mogelijk is en ervoor zorgen dat het licht blijft branden bij de mensen. De constructie die er vandaag is over de twee jongste centrales zou je gemakkelijk kunnen kopiëren voor andere centrales. Daar moeten we niet te lang mee wachten.”

Over het drugsgeweld in Antwerpen

“Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd met dat jonge meisje. Een week voordien zat ik nog samen met mijn nichtje van twaalf, ik moest meteen aan haar denken. Het zou iedereen kunnen overkomen. Verschrikkelijk om te zien hoe drugsbendes op klaarlichte dag gewoon beginnen te schieten in een van de grootste steden van ons land.”

Er moet dan ook hard opgetreden worden, vindt Mahdi: “Zowel op het vlak van repressie als op het vlak van preventie. Op vlak van repressie moeten we investeren in onze ordediensten, iets wat Annelies Verlinden ook doet. Voor het preventief luik moet je kijken naar de markt. Veel te veel mensen vinden dat drugs deel uitmaken van de samenleving.”

Volgens Mahdi hebben de drugsgebruikers allemaal boter op het hoofd in deze trieste zaak. “Als ik nieuwjaar ga vieren, zie ik mensen drugs snuiven. Als ik naar een festival ga, zie ik mensen pillen slikken. We zijn dat allemaal normaal gaan vinden. Daar moeten we veel duidelijker in zijn. We gaan nooit drugs legaliseren.”

“Deze problematiek situeert zich op lokaal, Vlaams en federaal niveau. We moeten dus met z’n allen samen rond de tafel gaan zitten. Een nationale veiligheidsraad, zoals Bart De Wever voorstelt, brengt enkel mensen op nationaal niveau samen. Een beter idee is om Bart De Wever te laten samenwerken met Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne. Alle drie voelen zij de sense of urgency.”

Over het lerarentekort

De CD&V-voorzitter erkent ook hier de hoogdringendheid van het probleem. “De resultaten van het onderzoek van afgelopen week maakt nog eens duidelijk dat we hier werk van moeten maken. Daarom gaan we zelf met een lerarenpact komen. Minister Weyts heeft altijd gezegd dat er te veel uitdagingen waren, waardoor hij daar geen tijd voor had, dus hebben we zelf initiatief genomen.”

Nochtans kwam minister van Onderwijs Ben Weyts recentelijk zelf met een pact onder leiding van onderwijsexpert Dirk Van Damme. Werkt CD&V dat dan niet tegen met hun eigen initiatief? “Het is zeker geen kwestie van tegenwerken”, zegt Mahdi. “Waarom zouden we niet kunnen samenwerken? Dat kan volgens mij alleen maar versterkend werken.”