TENNIS. Gasquet knoopt na jaren van droogte weer aan met eindzege, Bencic pakt de winst in Adelaide

De Fransman Richard Gasquet (ATP 67) heeft het ATP250-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/642.735 dollar) op zijn naam geschreven. Gasquet versloeg zaterdag in de finale de Brit Cameron Norrie (ATP 12), het tweede reekshoofd, in drie sets: 4-6, 6-4 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 28 minuten.

De 36-jarige Gasquet kwam niet in actie in de halve finale door het forfait van zijn landgenoot Constant Lestienne (ATP 65), die sukkelt met een blessure aan de borst. Gasquet schakelde in de kwartfinales nog David Goffin (ATP 53) uit. Hij veroverde eerder in zijn loopbaan vijftien titels, waarvan de laatste wel al in 2018 in ‘s-Hertogenbosch. In Auckland greep de Franse veteraan dus zijn zestiende trofee.

Het was voor de 27-jarige Norrie zijn twaalfde ATP-finale. Zijn eerste behaalde hij vier jaar geleden ook in Auckland, toen hij verloor van de Amerikaan Tennys Sandgren. Hij won de toernooien in Los Cabos en Indian Wells (in 2021) en Delray Beach en Lyon (in 2022).

Bencic troeft Kasatkina af om eindwinst

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 13) heeft het WTA500-toernooi in het Australische Adelaide (hard/780.637 dollar) op haar naam geschreven.

Bencic, het achtste reekshoofd, versloeg zaterdag in de finale de Russin Daria Kasatkina (WTA 8), het vijfde reekshoofd, in twee snelle sets: 6-0 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 9 minuten.

Opvallend: beide speelsters kregen hun finaleplaats cadeau. De halve finales vielen immers in het water na blessures bij de Spaanse Paula Badosa (WTA 11), die Kasatkina zou bekampen, en de Russin Veronika Kudermetova (WTA 9), de opponente van Bencic. Badosa moest voor haar halve finale afhaken met een dijblessure, Kudermetova gaf voor haar halve eindstrijd forfait met een heupblessure.

De 25-jarige Bencic stak haar zevende WTA-titel op zak. Vorig jaar was ze de beste in Charleston. Ze heeft ook twee WTA 125K Series Titles op de teller. Ook voor de eveneens 25-jarige Kasatkina stond een zevende titel op het spel.

Qualifier Lauren Davis verovert tweede eindzege

De Amerikaanse Lauren Davis (WTA 84) heeft het WTA250-toernooi in het Australische Hobart (hard/259.303 dollar) op haar naam geschreven.

Davis versloeg zaterdag in de finale de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto (WTA 67) in twee sets: 7-6 (7/0) en 6-2. De partij duurde 1 uur en 48 minuten.

De 29-jarige Davis, die zich in Hobart via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, speelde zaterdag haar vijfde WTA-finale (inclusief WTA 125K Series Titles), de eerste in iets meer dan vier jaar. Enkel in Auckland in 2017 kon ze eindstrijd ook winnen, nu pakt ze dus haar tweede titel. Davis schakelde in Hobart in de tweede ronde Ysaline Bonaventure (WTA 92) uit.

De 21-jarige Cocciaretto maakte jacht op haar tweede WTA-titel, na haar eindzege in het Mexicaanse Tampico vorig jaar (WTA 125K Series). In haar halve finale rekende de Italiaanse af met de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 280), in 2020 nog winnares van de Australian Open en in Hobart in de tweede ronde te sterk voor Maryna Zanevska (WTA 87).