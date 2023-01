Paula Badosa en Ajla Tomljanovic geven met blessures forfait voor Australian Open

De Australian Open diende eerder al enkele grote namen voor de komende editie te schrappen, nadat Carlos Alcaraz en Venus Williams geblesseerd raakten en Naomi Osaka haar zwangerschap aankondigde. Nu komen daar Badosa, die deze week tijdens het toernooi in Adelaide een heupspierblessure opliep, en Tomljanovic bij, die niet op tijd kon herstellen van een knieprobleem.

Badosa liet op sociale media weten “triest” te zijn na haar forfait en alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk terug te keren. Tomljanovic van haar kant kon haar teleurstelling zaterdag op een persmoment maar moeilijk verstoppen. “Dit is waarschijnlijk de slechtste timing ooit”, stamelde de Australische in tranen.