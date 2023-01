“Master, bachelor, technisch of beroeps: wie een diploma heeft, heeft de jobs voor het uitkiezen”

Er is een war for talent gaande. Werkgevers vechten om de juiste werknemers. — © De Bouw/Van Exel

Er is iets aan de hand met de arbeidsmarkt. Vroeger moesten afgestudeerden daar knokken voor een job, nu strijden de werkgevers om hen. De inbox van de studerenden puilt nu al uit met jobaanbiedingen. Niet alleen voor ingenieurs of informatici, ook voor verplegers en tuinaanleggers. “Master na master of beroepssecundair: wie íéts van diploma heeft, heeft de jobs voor het uitkiezen. En dat zal nog zeker tien jaar zo zijn, zelfs al stagneert de arbeidsmarkt.”