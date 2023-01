Kloklezen, meetkunde, begrijpend luisteren: met deze vakken hebben leerlingen het meeste moeite

De resultaten van het nieuwe onderzoek liggen in lijn met eerdere bevindingen van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP). Die universitaire onderzoeksgroep ging in vroegere peilingen al dieper in op waar de achterstand zich precies situeert. Zo peilde STEP in 2021 nog naar de eindtermen van wiskunde in het basisonderwijs.

Daaruit bleek dat de leerlingen vooral veel moeite hadden met het domein meten en metend rekenen. Onder meer problemen oplossen bij meten, ruimte en meetkunde bleek een struikelpunt. Rekenen met geld en kloklezen bleek nog moeilijker. Daar zakte het percentage dat voldeed aan de eindtermen in vijf jaar tijd van 85 procent naar 64 procent.

Op basis van het pas gepubliceerde onderzoek van KU Leuven weten we dat achteruitgang voor wiskunde eigenlijk nog meevalt in vergelijking met die voor Nederlands. Volgens de studie van de KU Leuven hebben leerlingen van het zesde leerjaar intussen al vijftien weken leerachterstand opgelopen voor dat vak.

De meest recente peiling van de eindtermen van Nederlands in de basisschool dateert al van 2018 en kan de impact van de coronacrisis dus onmogelijk blootleggen, maar toch was er ook toen al sprake van een achteruitgang op het vlak van lezen en luisteren.

Bij de luistertoets kregen de leerlingen eerst een geluidsfragment te horen. Op basis daarvan moesten ze antwoorden op een aantal vragen. De afname van de leestest gebeurde op een gelijkaardige manier. De leerlingen kregen een aantal teksten waaruit ze informatie moesten halen om vragen te beantwoorden.