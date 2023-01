Familie van doodgereden jongetje (3) in Zottegem houdt stille mars voor veiligere oversteekplaats

Familie en vrienden hebben zaterdagochtend een stille mars gehouden om het driejarige jongetje te herdenken dat op 18 december overleed na een ongeval in Velzeke (Zottegem). Ze klagen het ontbreken van een veilige oversteekplaats aan de bushalte aan. “Dit is het tweede dodelijk ongeval dat hier gebeurde.”

Zaterdagochtend rond 8.30 uur startten familie en kennissen aan de plaats van het fatale ongeval een stille en witte mars. De witte mars is een uiting van verdriet en onmacht die heerst omwille van het drama dat zich afspeelde op 18 december.

Die avond werd in Velzeke (Zottegem) een 3-jarige jongen aangereden enkele ogenblikken nadat hij met zijn mama van de bus stapte. De mama was met haar zoontje op terugweg van een kerkdienst. Toen de jongen de gewestweg overstak werd hij gegrepen door een aankomend voertuig. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed kort nadien aan zijn verwondingen.

Bloemen neergelegd

Voor de start van de mars werden bloemen neergelegd op de plaats van het fatale en dramatische ongeval. De familie sprak de aanwezigen toe en wijzen een beschuldigende vinger naar de stad wegens het ontbreken van een veilige oversteekplaats ter hoogte van de bushalte waar het ongeval gebeurde.

“Dit is het tweede dodelijk ongeval dat hier gebeurde”, luidt het, “Wij willen met deze witte mars het stadsbestuur vragen om ervoor te ijveren een oversteekplaats aan te leggen, al is het slechts een zebrapad maar het beste zou zijn als er ook verkeerslichten zouden zijn. We willen niet dat deze plaats een kerkhof wordt”, luidt het.

Naar stadhuis

Na een minuut stilte begaf de groep zich, onder politiebegeleiding, te voet naar het stadhuis van Zottegem om er aan burgemeester Evelien De Both (N-VA) te vragen dringend maatregelen te nemen zodat soortgelijke drama’s zoals dit recente van 18 december kunnen vermeden worden