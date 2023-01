Brand in leegstaande rijkswachtkazerne in Tongeren: ramen en deuren gesloten houden

In de leegstaande rijkswachtkazerne van Tongeren is zaterdagmorgen brand uitgebroken. De oorzaak is niet bekend. Het verloederde pand wordt geregeld bezocht door krakers. Door de leien op het dak is er een risico op asbest. Aan omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

© Tom Palmaers

De voormalige rijkswachtkazerne ligt langs de Maastrichtersteenweg in Tongeren. Het gebouw staat al jaren leeg. De stad heeft plannen met de site. Op de bovenste verdieping van een van de panden is zaterdag rond 9 uur brand uitgebroken. De vlammen sloegen door het dak. Door de leien is er een risico op asbest. De omgeving is afgesloten en er is een omleiding voorzien. Aan alle omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden uit voorzorg. De hulpdiensten vragen kijklustigen om de omgeving te vermijden opdat de brandweer zijn werk kan doen en ook voor de eigen gezondheid. Asbest bestaat immers uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd kanker ontstaan.

Het dak is volledig verwoest. — © Tom Palmaers

Kraakpand

Volgens buren woont er al enkele jaren een koppel krakers in een deel van het gebouw. Ze zien die mensen naar de kerk gaan om er kaarsen te nemen. Daarmee zouden ze zich warm houden. De buren vertellen ook dat ze zaterdag rond 9 uur hoorden schreeuwen. Dat geluid leek uit het rijkswachtgebouw te komen. Even later werd rook opgemerkt.