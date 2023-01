Remco Evenepoel wordt als held onthaald in voetbalstadion en spreekt voor het eerst na lange trip: “Dit is de eerste stap richting mei”

“Het is hier warm, anders dan in België”, lacht Evenepoel, die in San Juan zijn seizoensdebuut maakt in de race die hij in 2020 op zijn naam schreef. “Ik ben blij om hier terug te zijn na bijna drie jaar. Wat mijn verwachtingen zijn? Ik weet het niet, het is de eerste koers van het jaar. Er zijn veel kansen voor sprinters, dus we zijn hier met het idee om overwinningen te boeken met Fabio (Jakobsen, red.). In de rit naar de Colorado zal ik mijn best doen, maar geen idee wat het zal geven.”

Het grote doel voor de wereldkampioen ligt in mei, met de Ronde van Italië. “Daarvoor ben ik ook hier”, klinkt het. “Het is de eerste stap in die richting. Ik ben nu vooral blij dat ik hier weer kan koersen in dit mooie land. De mensen hier zijn ook heel vriendelijk en het zijn echte fans. Of ik hier ga winnen als wereldkampioen? We zien wel. Er is maar één echte kans voor het klassement, de vijfde etappe. De rest zal vooral voor sprinters zijn, dus ik hoop het goed te doen in die bergrit.”

Tussendoor werd de wereldkampioen wielrennen als een held onthaald in het land van de wereldkampioen voetbal. Evenepoel was eregast bij een vriendschappelijke wedstrijd tussen Boca Juniors en Everton.