Nieuwjaarsreceptie in zaal De Brug op zondag 15 januari

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in Ontmoetingscentrum De Brug aan de Kerkstraat

Na twee jaar coronapauze organiseert de gemeente Nieuwerkerken weer een nieuwjaarsreceptie. De inwoners zijn welkom op zondag 15 januari in ontmoetingscentrum De Brug.

Begin 2020 kon de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie voor het laatst doorgaan. Die vond toen plaats in de openlucht op het gemeenteplein. Nu in 2023 verhuist het hele gebeuren weer naar binnen. Alle inwoners zijn welkom voor een hapje en een drankje in ontmoetingscentrum De Brug op zondag 15 januari tussen 13 en 15 uur. len