Regeringsbron verklapt: “Londen gaat tanks leveren aan Oekraïne”

De Challenger 2 tanks werden begin deze eeuw ook al ingezet in Irak. — © REUTERS

Naar verluidt heeft de Britse premier, Rishi Sunak, ingestemd om 10 tanks aan Oekraïne te leveren. De Britse krant The Sun schrijft dat op basis van een regeringsbron, die zegt dat de premier later zaterdag de Oekraïense president Zelenski zal informeren over de zaak. Eerder besloten ook Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten om gevechtsvoertuigen te leveren aan Kiev.