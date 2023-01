Magische avond in de NBA: Alamodome zorgt met meer dan 68.000 fans na 25 jaar voor nieuw toeschouwersrecord

Het was een historische nacht in de NBA, de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Niet door een zoveelste monsterstatistiek van Luka Doncic of LeBron James, wel door de wedstrijd tussen San Antonio Spurs en Golden State Warriors.

Liefst 68.323 aanwezigen, een recordaantal toeschouwers ooit voor een reguliere NBA-match, zagen de bezoekers winnen in San Antonio met 144-113. Het strijdtoneel was de Alamodome, thuis van de Spurs tussen 1993-2002.

Onder meer Stephen Curry (nummer 30) verzorgde het spektakel. — © USA TODAY Sports

Gastheer San Antonio Spurs draaiden de klok even terug. Normaal spelen ze hun wedstrijden in het AT&T Center, ongeveer vijf kilometer ten oosten van de Alamodome, maar ter ere van hun 50-jarig jubileumseizoen wilde de ploeg nog één wedstrijd spelen in het stadion dat ze negen seizoenen lang hun thuis noemden. In 1999 wonnen de Spurs er hun eerste NBA-titel. Drie jaar eerder werd er de NBA All-Star Game gehouden.

De Alamodome vrijdagavond. — © USA TODAY Sports

Het vorige toeschouwersrecord stond liefst 25 jaar op de tabellen. Op 27 maart 1998 zagen 62.046 fans in de Georgia Dome de wedstrijd tussen de Chicago Bulls en Atlanta Hawks.