Opstijgen in Antwerpen, bijtanken op Zaventem en dan naar Malaga

De passagiers van een TUI-vlucht uit Antwerp Airport keken op 28 december wellicht raar op. Hun vliegtuig zou een kwartiertje na het opstijgen alweer aan de grond staan. Niet voor een noodlanding in Antwerpen, maar om brandstof bij te tanken in Zaventem, na een aanzienlijke bocht over Herselt en Aarschot. Een half uur ­later waren ze alweer op weg naar de eindbestemming, de Spaanse badstad Alicante.

De afgelopen maanden werden wel vaker tussenstops gemaakt op Zaventem naar Spaanse bestemmingen, zoals Alicante, Malaga en Ibiza. Sinds juli gaat het om vijf vluchten. De extra halte diende dus niet om passagiers aan boord te laten, maar om de brandstof bij te vullen. Opvallend, want in principe kan het vliegtuig – een ­Embraer 190 of 195 – perfect rechtstreeks naar Spanje vliegen.

Piet Demeyere van luchtvaartmaatschappij TUI Belgium wijst op een samenloop van omstandigheden. “Is de startbaan in Antwerpen nat, dan moeten we een bepaalde gewichtscheck doen, voor de veiligheid. Meestal is het gewicht in Antwerpen in orde zodat de startbaan het aankan, maar bijvoorbeeld bij een volle vlucht met ook ­bagage moet het startgewicht omlaag. Dat kan niet door passagiers weg te sturen, dus dan tanken we minder brandstof in Antwerpen om toch veilig te kunnen opstijgen, en tanken we vol in Brussel om tot in Spanje te geraken.”

In Zaventem is het start­gewicht geen beperking omdat de startbaan veel langer is dan in Antwerpen.

De tussenstop betekent wel dat de vliegtuigen extra verbruiken. Inge Mayeres van onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven berekende met de tool van het Europees Milieuagentschap dat een extra landing en take-off met dat vliegtuig ruwweg voor 2.050 kg extra CO₂-uitstoot zorgen.

Een TUI-vliegtuig landt in Malaga — © imageBROKER/Markus Mainka

“Voor een rechtstreekse vlucht Antwerpen-Alicante bedragen de totale emissies 13.265 kg CO₂, dus een extra stop via Brussel brengt de emissies ruwweg 17 procent hoger. Wel gaat dit om vluchten binnen Europa, die binnen het Europees emissiehandelssysteem vallen. TUI moet dus emissierechten kunnen voorleggen. Extra emissie van TUI betekent minder beschikbare uitstootrechten voor andere bedrijven.”

Extra hinder

Ecologisch neutraal is de situatie volgens Mayeres evenwel niet, ook al omdat de praktijk nog extra geluidshinder in Brussel veroorzaakt, plus ook andere uitstoot.

“Over het hele jaar gaat het over een beperkt aantal vluchten, die je op twee handen kunt tellen”, reageert Demeyere van TUI nog. “Maar je hebt nu eenmaal een aantal vluchten waar je de veiligheid moet laten voorgaan.”

“Los van veel of weinig vluchten is dit opnieuw pure kafka op de luchthaven van Antwerpen”, vindt Imade Annouri, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Men blijft eraan vasthouden om daar te vertrekken, ook al is de infrastructuur niet altijd geschikt. Dit is het zoveelste hoofdstuk van inefficiëntie.”