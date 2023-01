Amper 20 jaar en zo populair dat ze een eigen bodyguard nodig heeft: Amerikaanse gymnaste doet oproep na “enge” taferelen

Olivia Dunne, onthoud de naam. De 20-jarige gymnaste van LSU is momenteel een van de populairste sporters in de VS. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Sinds kort kunnen universiteitsatleten geld verdienen met hun marktwaarde. Dat was lang niet zo, tot grote frustratie binnen de gemeenschap. Ze werden aanschouwd als amateurs en mochten daarom geen dollar verdienen aan hun prestaties, tot ze een profcontract tekenden. Daar kwam recent verandering in met de introductie van NIL, de afkorting voor ‘Name, Image, and Likeness’. Kortom: de waarde van een atleet, die daarvoor financiële compensatie kan krijgen.

Olivia Dunne is momenteel de nummer 1 bij de vrouwen op dat vlak, met een NIL-waarde van 2,3 miljoen dollar (2,1 miljoen euro). Nummer twee Sunisa Lee, ook een turnster, moet het stellen met 1,5 miljoen en basketster Paige Bueckers met iets meer dan 800.000 dollar. Conclusie: de 20-jarige Dunne steekt er met kop en schouders bovenuit.

Overal waar de Amerikaanse, die gespecialiseerd is in de brug met ongelijke leggers (net zoals Nina Derwael), gaat is het een overrompeling van fans die haar willen spotten. Zo ook afgelopen vrijdag in Utah. Dunne deed wegens een blessure niet eens haar plunje aan en toch was zij de ster van de avond. “Geef ons Livvy” en “Wij willen Dunne” gilden fans buiten het stadion, waar ze rijen dik stonden achter de omheining.

Olympische medaillewinnares Samantha Peszek noemde de toestanden “eng en verontrustend”:

Dunne moedigde haar teamgenoten aan vanaf de zijlijn en nam ook enkele selfies met toeschouwers in het stadion. Maar ook zij vond alles een beetje overdreven. Ze vroeg haar miljoenen volgers dan ook om zich voortaan “respectvol” te gedragen. De mama van een van de andere gymnastes had namelijk verteld dat haar dochter lastiggevallen werd door de fans van Dunne. “Jij bent Livvy niet, maar kom toch maar hier voor een selfie!”, hadden ze gezegd. Een andere moeder werd constant aangeklampt met de vraag of ze niet de “mama van Livvy” was.

Om geen ‘rellen’ te veroorzaken werd de politie er zelfs bijgehaald om Olivia Dunne weg te houden van de gekke menigte. De bus van LSU werd ook omgeleid, zodat ze via een andere weg binnen en buiten kon gaan. En er gaat tegenwoordig ook een veiligheidsagent mee met Dunne en co.

“Hij kan een veilige perimeter opzetten zodat alles vlot verloopt”, aldus coach Jay Clark. “We willen handtekening uitdelen en foto’s maken, maar we kunnen ons niet verstoppen. Alles moet veilig verlopen, voor Olivia en de rest.”

