Tinne Van der Straeten (Groen) laat opening voor oude kerncentrales: “Te bekijken of ze flexibel kunnen worden ingezet”

Haar deadline heeft ze gemist, maar dat laat energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) niet aan haar hart komen. Er is met Engie eindelijk een akkoord over de verlenging van twee kerncentrales, en de groene minister is er rotsvast van overtuigd dat alles tegen eind 2026 rond zal zijn. Om de winters ervoor te overbruggen, is ze bereid ook de oudste centrales langer laten draaien. “We hebben nu de perfecte uitgangspositie.”