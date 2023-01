Brits-Iraanse man die veroordeeld werd voor spionage, geëxecuteerd in Iran

De Brits-Iraanse man Alireza Akbari is terechtgesteld in Iran. Dat meldt zaterdag het overheidspersbureau Mizan. De voormalige onderminister van Defensie werd in 2019 gearresteerd en beschuldigd van spionage voor het Verenigd Koninkrijk, wat hij ontkende.

De 61-jarige werd woensdag ter dood veroordeeld wegens spionage en het lekken van staatsgeheimen. Hij zou een geheim agent van de Britse geheime dienst MI6 zijn. Ook zou hij volgens Iran een rol hebben gespeeld bij de moord op een belangrijke wetenschapper in 2020 die werkte aan het Iraanse atoomprogramma.

Alireza Akbari werd volgens Mizan, een overheidsagentschap voor justitienieuws, opgehangen. Tegen het vonnis van het hooggerechtshof was geen hoger beroep mogelijk. De vrouw van Akbari zei eerder deze week dat een ambtenaar haar had gevraagd om naar zijn gevangenis in Teheran te komen voor een “laatste ontmoeting”. Hij was ook in eenzame opsluiting geplaatst, wat wordt gezien wordt als een teken dat een executie op handen is, meldde de Britse omroep BBC toen.

Akbari woonde lang in het VK en bezat zowel de Iraanse als Britse nationaliteit. De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly waarschuwde Iran vrijdag de executie niet uit te voeren. Het vonnis is volgens hem politiek gemotiveerd en hij riep Iran op Akbari vrij te laten.

Iran gaf deze week een video vrij waarin te zien is hoe Akbari de feiten gedwongen lijkt te bekennen, aldus de BBC.

BBC Persian, dat nieuws in het Perzisch brengt, zond woensdag een audiofragment uit waarin Akbari zegt hoe hij gefolterd werd en gedwongen werd voor de camera misdaden te bekennen die hij niet gepleegd heeft.