Onrust in Peru blijft duren: minister van Binnenlandse Zaken stapt op, presidente weigert te volgen

Twee Peruaanse ministers, onder wie minister van Binnenlandse Zaken Victor Rojas, hebben vrijdag hun ontslag bekendgemaakt. Dat melden de diensten van de president. De onrust in het land, die vorige maand begon nadat oud-president Pedro Castillo werd afgezet, blijft voortduren. Huidig president Dina Boluarte gaf vrijdag te kennen dat zij niet gaat opstappen.

“Van bij de voorstanders van geweld en andere radicalen horen ik stemmen die mijn ontslag vragen”, zei Boluarte in een tv-toespraak. “Ze hitsen zo de bevolking op tot chaos, onlusten en vernielingen. Tegen hen zeg ik: ik ga niet aftreden, ik zet me in voor Peru.”

Rojas wordt op Binnenlandse Zaken vervangen door de gepensioneerde politiegeneraal Vicente Romero. De andere opgestapte minister, Grecia Rojas, was bevoegd voor Vrouwen en Kwetsbare bevolkingsgroepen. Zij wordt opgevolgd door Nancy Tolentino.

De opgestapte minister van Binnenlandse Zaken lag hevig onder vuur, vanwege het zware geweld dat de politie gebruikt bij het neerslaan van de protesten die het ontslag van president Boluarte vragen. Er vielen al 42 doden.

Donderdag stapte minister van Werk Eduardo Garcia al op, omdat hij zich niet kon vinden met het antwoord van de regering op de protesten. Luis Alfonso Adrianzén volgt hem op.