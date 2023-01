Ze kan het nog: Kirsten Flipkens steekt in Hobart haar zevende dubbeltitel op zak

Flipkens won in de finale aan de zijde van de Duitse Laura Siegemund, met wie ze het eerste reekshoofd vormt, van het Zwitsers-Hongaarse duo Viktorija Golubic/Panna Udvardy in twee sets: 6-4, 7-5. De partij duurde 1.31 uur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Kempense schakelde in de halve finales nog Kimberley Zimmermann en de Oekraïense Nadiya Kichenok uit.

De pas 37-jarige Flipkens zette in de zomer van 2022 op Wimbledon, met een nederlaag in de tweede ronde tegen Simona Halep, een punt achter haar loopbaan in het enkelspel. In het dubbelspel komt ze wel nog in actie. Eerder veroverde ze al zes titels in het dubbelspel, waarvan de laatste in oktober vorig jaar met Siegemund in Cluj-Napoca. Voordien was ze de beste in Seoel (in 2016 met de Zweedse Johanna Larsson), in ‘s-Hertogenbosch (in 2017 met de Slovaakse Dominika Cibulkova), in Linz (in 2018 met Larsson), in Lugano (in 2018 met Elise Mertens) en in Mallorca (in 2019 met Larsson). In 2019 schopte ze het in Hobart ook tot in de dubbelfinale maar toen verloor ze aan de zijde van Larsson.