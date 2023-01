Red Lions beginnen straks jacht op tweede wereldtitel tegen Zuid-Korea

De Belgische hockeymannen beginnen vandaag/zaterdag op het WK in het Indiase Bhubaneswar (12u30 Belgische tijd, 17 uur in India) aan hun toernooi. De regerende wereld- en olympische kampioen wil zich in zijn opener tegen Zuid-Korea niet laten verrassen.

De Red Lions, die op de wereldranglijst op de tweede plaats staan, zijn in hun eerste WK-duel in India de grote favoriet tegen Zuid-Korea (FIH 10). Enige voorzichtigheid is wel op haar plaats. De Zuid-Koreanen kroonden zich vorig jaar voor de vijfde keer in hun geschiedenis tot Aziatisch kampioen. Begin jaren 2000 schitterden ze met zilver op de Olympische Spelen in Sydney en twee vierde plaatsen op WK’s (2002 en 2006).

Bondscoach Michel van den Heuvel sprak aan de vooravond van de WK-opener het vertrouwen uit in zijn manschappen. “De Red Lions zijn klaar om hun titel te verdedigen”, aldus de Nederlander. “Natuurlijk is er druk, maar die is ook nodig om goed te presteren. Mijn spelers kijken uit naar de start, ze zijn enthousiast en opgewonden, op een goede manier.”

Na hun opener tegen Zuid-Korea spelen de Red Lions volgende week dinsdag tegen Duitsland (FIH 4) en vrijdag tegen Japan (FIH 16). De groepswinnaar plaatst zich meteen voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barrages voor een plaats bij de laatste acht. Voor de rode lantaarn zit de strijd om de wereldtitel erop en wachten klassementswedstrijden.