Shakira ontdekt door video-interview van Gerard Piqué dat zijn overspel al langer aan de gang was dan ze dacht

De scheiding van het koppel na een huwelijk van elf jaar domineerde vorige zomer de tabloids. Het nieuws kwam onverwachts, niet in het minst voor de Colombiaanse popster. Ze dacht dat de affaire van haar man met een andere en vooral jongere vrouw nog maar pas aan de gang was. Deze week is ze erachter gekomen dat ze het ook op dat vlak mis had.

In een nu pas opgedoken video is te zien hoe de twaalf jaar jongere studente op de achtergrond in beeld verschijnt terwijl de profvoetballer vanuit zijn woonkamer een interview geeft via Zoom. Het gaat om dezelfde woonkamer waar hij met Shakira woonde. De beelden dateren al van lang voor Shakira wist van het overspel. Op het moment van de opname verbleef de zangeres in het buitenland met hun twee zonen, Milan (9) en Sasha (7). “Ze is er kapot van om er achter te komen dat deze vrouw zich thuis voelde in het huis dat ze samen met hem en de kinderen deelde”, klinkt het nu. “Dat deze affaire al veel langer aan de gang was dan dat ze wist, vindt ze verschrikkelijk om te horen.”

Ondertussen rekent ze in haar nieuwe single BZRP music session #53 af met haar ex-man. “Je zegt dat je een kampioen bent. En toen ik je nodig had, was je op je slechtst”, zingt ze onder meer. De clip is op YouTube al meer dan 62 miljoen keer bekeken en haar fans citeren er duchtig uit.