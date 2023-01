Volgens verschillende parlementsleden verscheen Ben Weyts “dronken” in Vlaams Parlement, minister zelf ontkent

Op het Bureau van het Vlaams Parlement, waarin voorzitter Liesbeth Homans samenkomt met de fractieleiders, heeft Groen-fractieleider Björn Rzoska zich beklaagd over het gedrag van minister Weyts tijdens de begrotingsbesprekingen vlak voor de kerstvakantie. Dat gebeurde op het laatste Bureau in december, en de klacht ging over de plenaire zitting van 14 december.

Het debat over de onderwijsbegroting vond iets na tien uur ’s avonds plaats en Weyts maakte een verwarde indruk. Hij haalde ook opvallend scherp uit naar de oppositieleden. Volgens Rzoska had Weyts op dat moment duidelijk te veel gedronken. Ook andere parlementsleden bevestigen dat. “Ik heb geen ademtest gedaan, maar die indruk wekte hij inderdaad”, zegt nog een ander

parlementslid.

Bekijk hier de bewuste passage, tussen 3u39 en 3u45 in de video.

“De laatste keer”

“Het is onaanvaardbaar dat een minister dronken het parlement te woord staat”, zegt Björn Rzoska. “Ik heb op het Bureau gezegd dat we van ministers verwachten dat ze het debat op een ernstige manier voeren, en dat is hier duidelijk niet gebeurd. Tijdens de zitting zelf hebben we daar niet op gereageerd, maar als dat nog eens gebeurt, dan zullen we dat in de plenaire vergadering publiekelijk aankaarten. In het verleden is dat ook al in commissievergaderingen gebeurd, maar dit is voor ons de laatste keer.”

“Niet het geval”

Ben Weyts zelf ontkent dat hij het parlement dronken te woord heeft gestaan, zowel in dat bewuste debat als in het verleden. “Dat is zeker niet het geval”, zegt hij. “Het was een geanimeerd, tegensprekelijk debat ’s avonds laat, meer was er niet aan de hand.”

Nochtans heeft N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele er achteraf wel nog naar verwezen. Bij zijn (humoristische) eindejaarstoespraak in het Vlaams Parlement bedankte hij de verslaggevers “om onze onsamenhangende tussenkomsten op papier consistent te maken”. Hij kreeg het hele parlement aan het lachen toen hij eraan toevoegde: “Zelfs de replieken van minister Weyts van vorige week zagen er in het verslag best oké uit.”