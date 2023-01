Opluchting bij OHL na zege in het Kuipje: “Eén punt achter Westerlo, terwijl het er zeven waren als we verloren: een gigantisch verschil”

Lachende gezichten, maar vooral opluchting. Dat viel op bij OH Leuven na de zege bij Westerlo. “Omdat we nog niks hadden gewonnen na de WK-break, snakten we hier toch wel naar”, zei Siebe Schrijvers na afloop. De Leuvenaars zitten weer helemaal op koers voor de play-offs.

Zes tot acht weken aan de zijlijn met een voetbreukje. Dat is het harde verdict voor Mathieu Maertens. Zijn persoonlijke vriend Siebe Schrijvers nam opnieuw zijn plaats in op bezoek bij Westerlo. “Ik heb zelf net een zware blessure meegemaakt, dus ik weet wat het is”, zegt Schrijvers. “Dat wens je niemand toe. Ik probeer Mathieu te helpen waar nodig, vooral door te babbelen. En hij gunt mij ook alle succes op zijn positie. Het is niet iemand die nu jaloers op mij gaat zijn.” Het enige voordeel voor Maertens: als OHL de play-offs haalt, duurt het seizoen tot midden juni en kan hij nog heel wat wedstrijden spelen.

De eerste helft van OHL was gisteravond behoorlijk rampzalig. “Die was helemaal niet goed”, gaf Schrijvers zonder problemen toe. “We hebben in de rust eerst even naar adem gehapt en hebben dan alles benoemd wat er beter moest. Je kan het ook positief bekijken: we hebben goed gereageerd en zijn veel beter uit de kleedkamer gekomen. Na de rust hebben we de wedstrijd meteen doodgemaakt.”

Op voorhand noemde Marc Brys de partij tegen Westerlo – rechtstreekse concurrent voor de Europe play-offs, nog een “zespuntenmatch”. De overwinning smaakt dus zoet. “Dit doet veel deugd, want het was een hele belangrijkste wedstrijd”, beaamde Schrijvers. “We staan nu maar één punt achter Westerlo, terwijl het er zeven waren als we verloren. Dat is een gigantisch verschil. Omdat we nog niks gewonnen hadden na de WK-break, snakten we hier toch wel naar.”

Louis Patris maakte een gelijkaardige wedstrijdanalyse. “We hadden veel moeite om in de wedstrijd te komen, maar gelukkig hebben we in de tweede helft kunnen reageren”, vertelde hij na afloop. “Met dank aan ons karakter, want dat heeft het verschil gemaakt. We moeten toegeven dat onze eerste helft niet goed was, maar we zijn blij dat we ons hebben kunnen herpakken.”

Meer realisme

Waar zat dan het verschil met de twee pijnlijke nederlagen tegen KV Kortrijk, waarin OHL telkens drie tegendoelpunten slikte? “We brachten meer realisme voor beide doelen en waren efficiënter”, meent Patris. “Dat is het verschil met onze vorige wedstrijden, waarin we zeker niet minder voetbalden.”

Enerzijds was het een week met een ferme domper voor OHL door het uitvallen van Maertens. “De kapitein verliezen is nooit makkelijk”, zegt Patris daarover. Maar de zege in Westerlo heeft de burger toch moed gegeven. Ook zonder Maertens kan het. Op groepsgeest en efficiëntie. “Op deze manier blijven we meedoen voor de play-offs. Dat doet deugd. Al is Eupen dinsdag even belangrijk. Als we daar verliezen, kopen we niks met deze overwinning”, besluit Patris. Het zal kort dag zijn.