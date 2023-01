Vierde opeenvolgende zege voor Telenet Giants Antwerp

De regionale derby tussen Telenet Giants Antwerp en Kangoeroes Mechelen bracht, na een zwak openingskwart van de Sinjoren, een nog overtuigende zege tegen de Maneblussers. De Giants prijken met 7 op 11 nu mee in de top-3. Voor Kangoeroes Mechelen (8 op 12) is het immers ook de vierde nederlaag van het seizoen. De Mechelaars, die de heenmatch met 99-77 wonnen, staan wel positief ten opzichte van de Sinjoren. “Na een zwakke start hebben we schitterend gereageerd. Nu moeten we vooral zondag bevestigen in Brussels,” zei coach Ivica Skelin van de Giants.

In een goed gevulde Lotto Arena nam Kangoeroes Mechelen een flitsende start. Na een 5-4 achterstand ging het via vooral Mattias Palinckx naar een 3-10 bonus voor de Maneblussers. De Giants holden achter de feiten aan, Brian Fobbs en DeAndre Davis loodsten de Kangoeroes tegen een slecht afwerkend en flets Antwerp Giants naar een 13-21 en 16-32 bonus na het eerste kwart.

“Verdedigend zat het niet snor en ook offensief waren we niet op de afspraak,” zei assistent-coach Guy Muya van Telenet Giants Antwerp. In het tweede schuifje waren de Giants minder nerveus en dat resulteerde in een Antwerpse remonte. Jean-Marc Mwema dropte bommen, Thijs De Ridder deed zijn duit in het zakje en met ook een energieke Spencer Butterfield ging het na 20-32 naar een 25-26 en 34-42 tussenstand. Kangoeroes Mechelen maakte in dat tweede schuifje niet veel klaar, scoorde amper 15 punten en kon slechts met een driepunter van Domien Loubry een 40-47 bonus halfweg uit de brand slepen.

De pauze bracht geen raad voor de troepen van coach Kristof Michiels. Kangoeroes Mechelen was een schim van zichzelf en de Giants pakten uit met een verschroeiende defense. Mechelse balverliezen en dominantie in de rebound voor de Antwerpenaars zorgden met een schitterend momentum van ook Quentin Smout en na een 50-52 tussenstand voor een 64-58 Antwerpse bonus. Ook in het slotschuifje geen reactie van de Maneblussers. “We vonden geen antwoord en zij scoorden met bommen,” sakkerde Mattias Palinckx. Kangoeroes Mechelen scoorde slechts 43 punten in de laatste drie kwarts. Te weinig om Telenet Giants Antwerp nog te bedreigen. Spencer Butterfield, Jean-Marc Mwema en debutant Ivan Marinkovic (10 punten, 5 rebounds) waren de bezielers van de 75-63 bonus. Ook in de laatste minuten geen comeback van Kangoeroes. Telenet Giants Antwerp ging heerlijk door naar een swingende 84-75 overwinning. “Het klikt en daar moeten we op verder bouwen,” zei een glunderende Spencer Butterfield. Bij Kangoeroes Mechelen geen Jonas Foerts (bil).

Telenet Giants Antwerp-Kangoeroes Mechelen 84-75

Kwarts: 16-32, 24-15, 24-11, 20-17

Telenet Giants Antwerp: Bradford 5, Smout 6, Anderson 5, D’Espallier 0, De Ridder 9, Marinkovic 10, Rogiers 8, Butterfield 13, Mwema 16, Upshaw 6

Kangoeroes Mechelen: Davis 7, Loubry 13, Mukubu 4, Van Buggenhout 5, Mennes 4, Fobbs 22, Palinckx 12, Thomas 0, Aririguzoh 8