Ex-Yellow Tigers zijn tevreden met besluit van bondsparket: “Eindelijk is er naar ons geluisterd“

Vande Broek kwam in opspraak toen drie ex-internationals in een VRT-programma zijn brutale coaching aanklaagden. Het bondsparket van Volley Vlaanderen startte een onderzoek, dat het voorbije jaar tientallen mensen hoorde – voornamelijk speelsters, maar ook mensen uit de entourage. Zij getuigden over een angstklimaat, beledigingen en bodyshaming, maar ook over machtsmisbruik. (Er waren overigens ook steunbetuigingen voor VdB.) Het Bondsparket concludeerde dat Vande Broek zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan (mentaal) grensoverschrijdend gedrag. Valérie Courtois (32), voormalig Yellow Tiger, verwelkomt dat besluit. “Onze getuigenissen zijn niet zomaar aan de kant geschoven.”

Laura Heyrman, momenteel spelend voor een Turkse topploeg, zit op dezelfde lijn. “Die uitspraak bewijst dat de feiten echt gebeurd zijn. Eindelijk is er naar ons geluisterd, eindelijk heeft men ons geloofd. Hopelijk komt er nu een juiste omkadering, die ervoor zorgt dat jongeren zo’n dingen niet meer moeten meemaken.“

Het dossier verschuift nu naar de tuchtraad, die een passende disciplinaire sanctie voor de omstreden coach moet vellen, al is het afwachten of dat orgaan het bondsparket volgt. Valérie Courtois kijkt al verder. “De stap nà een eventuele sanctie is nog belangrijker. Onze actie zou moeten leiden tot een veiliger klimaat voor deze en de volgende generatie atleten. Waar in de sportwereld twintig jaar geleden nog over werd gezwegen, wordt tegenwoordig niet meer aanvaard. En hoe reageert de Volleybalbond, die met al deze informatie nog niets gedaan heeft?”

Ontslag?

Zouden publieke excuses van de coach als sanctie volstaan voor Courtois? “Dat zou toch wat aan de lichte kant zijn. Zeker als die excuses, zoals in het turnen, opgelegd zijn. In zo’n zaken draait het vaak om schuldbesef en om het besef welke gevolgen bepaalde daden kunnen hebben. Van beide zaken hebben we nog niet veel gemerkt. Hoe geloofwaardig zouden eventuele excuses dan zijn?”

Moet dit verdict leiden tot een ontslag van Vande Broek? “Vind jij dat met die conclusie van het bondsparket zo iemand zijn functie mag behouden? Een belangrijke speelster als Ilka Van de Vyver verklaarde vorige zomer dat ze niet onder de huidige bondscoach wilde spelen. De reactie was: Oké, ga maar. En zij is niet de enige. In het beste geval zou dat besef (over een nieuwe coach, red.) intern moeten groeien binnen de bond, en niet van buitenaf opgelegd mogen worden.”