Russisch leger prijst ‘dappere’ Wagner-huurlingen na bloedige strijd Soledar

Het Russische leger heeft vrijdag complimenten uitgedeeld aan de “dappere” huurlingen van de Wagner-groep die de afgelopen tijd een bloedige strijd hebben gevoerd in en rond de Oost-Oekraïense plaats Soledar. De zeldzame loftuiting kwam kort nadat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin wederom kritiek op het ministerie van Defensie in Moskou had geuit.

Prigozjin zei in een bericht op Telegram dat de Verenigde Staten een “serieuze tegenstander” zijn, maar dat Washington in tegenstelling tot het defensieministerie niet de kern van het probleem is. Zijn opmerkingen benadrukken volgens CNN opnieuw de kloof tussen Prigozjin en de legerleiding.

Volgens de militiechef die nauwe banden met het Kremlin onderhoudt, kan zijn Wagner-groep aanzienlijke schade oplopen door “corruptie, bureaucratie en ambtenaren die hun plek willen behouden.” Het huurlingenleger had woensdag al de overwinning uitgeroepen in Soledar en Moskou deed dat later ook, zonder te verwijzen naar de inspanningen van de Wagner-groep. Nu krijgen de huurlingen wel erkenning voor hun “moedige” acties. Oekraïne blijft overigens volhouden dat het plaatsje dat bekendstaat om zijn zoutmijnen nog niet volledig onder Russische controle is.

Georganiseerde terugtrekking

Een Oekraïense soldaat in de nabijgelegen stad Bachmoet zei tegen CNN dat legereenheden nog altijd standhouden aan de rand van Soledar. Een verslaggever van de Amerikaanse zender zei echter getuige te zijn van wat volgens hem leek op een georganiseerde terugtrekking.

Prigozjin heeft zich al vaker laatdunkend uitgelaten over de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de bureaucratie en corruptie die in het leger zouden spelen. Ook klaagde hij over gebrek aan erkenning voor de activiteiten van zijn groep, die onder meer gevangenen heeft geronseld voor de oorlog in Oekraïne. Hij heeft de afgelopen dagen zijn best gedaan om duidelijk te maken dat alleen Wagner-strijders zijn betrokken bij de strijd om Soledar.

De Oekraïense topfunctionaris Michailo Podoljak typeerde het openlijke Russische “gerommel over wie het beste vecht en wie de meeste lijken achterlaat in Soledar” als een “goed teken van het begin van het verbluffende einde.” Hij verwees daarbij ook naar de vervanging van de Russische legercommandant in Oekraïne.