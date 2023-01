Duitse premier kraakt betogers bruinkooldorp af en geeft hen tip

Snelheid is de sleutel bij het veranderen van de manier waarop energie wordt opgewekt, aldus de sociaaldemocratische regeringsleider. “Het doel moet zijn om elke dag drie tot vier grote windturbines in Duitsland te plaatsen.”

In navolging van zijn groene economie- en klimaatminister Robert Habeck verwerpt Scholz aantijgingen dat de Duitse klimaatdoelstellingen in gevaar komen door de ontwikkeling van een bruinkoolmijn onder Lützerath. “Het is precies het tegenovergestelde: we handelen om onze klimaatdoelen te bereiken.” Volgens de regering is extra ontginning nu nodig om alle kolenwinning versneld in 2030 te kunnen stoppen met als doel in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Bij de ontruiming van het dorp in het westen van Duitsland kwam het de afgelopen dagen geregeld tot botsingen tussen activisten en de massaal aanwezige politie. Scholz heeft naar eigen zeggen in het verleden veel gedemonstreerd. “Maar voor mij is er een grens overschreden waar protesten gewelddadig worden.”

De laatste gebouwen zijn vrijdagavond tegen de grond gewerkt, maar er zouden nog enkele mensen in tunnels zitten. Zaterdag volgt een grote demonstratie vanuit een naburig dorp.