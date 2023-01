Gonzalez doet de Leuvense zorgen vergeten: OHL klopt Westerlo en doet uitstekende zaak in strijd om top acht

Er begon in Leuven wat lichte zenuwachtigheid te ontstaan na twee opeenvolgende nederlagen tegen KV Kortrijk. Die werd er niet minder op na een zonder meer slappe eerste helft bij Westerlo, maar gelukkig voor OH Leuven is er altijd nog Mario Gonzalez. De Spanjaard besliste op vijf minuten tijd de wedstrijd en telt nu al dertien treffers in vijftien wedstrijden. De Westelse aansluitingstreffer (1-2) mocht niet meer baten.

Profetische woorden waren het. OH Leuven-trainer Marc Brys zei in aanloop naar de partij tegen Westerlo “een schoonheidsprijs hoeven we niet te winnen, de wedstrijd wel”. Nu met Mathieu Maertens een van zijn belangrijkste spelers out is met een voetblessure, wil Brys nog meer inzetten op collectiviteit en groepsgeest.

Lang duurde het niet voor OHL een eerste kans kreeg om op voorsprong te komen. Mendyl mikte echter hoog over. Daarna werd Westerlo steeds dominanter om uiteindelijk de eerste helft te eindigen met liefst 66 procent balbezit, maar het bleef bij halve kansen voor de Kemphanen. Dierckx kwam met een ongevaarlijk schot, Van den Keybus mikte over en Foster trapte op doelman Cojocaru.

Brys maakte zich steeds drukker tijdens een eerste helft waarin zijn ploeg onder lag, slordig speelde en ongelukkige keuzes maakte. “Fucking hell man”, foeterde hij als er weer eens bal achteruit werd getikt op een moment dat er voor verticaliteit moest worden gekozen. Kort voor de rust waren de Leuvenaars eindelijk nog eens gevaarlijk toen Thorsteinsson op doelman Bolat besloot.

In de rust had Brys alles duidelijk nog eens op scherp gezet. Zijn mannen kwamen vinnig uit de kleedkamer en dat leidde meteen tot een doelpunt. Mendyl bracht voor tot bij Gonzalez, die van Tagir een half metertje ruimte kreeg. Dat moet je hem niet geven. De Spanjaard tikte makkelijk de 0-1 in doel en versierde vijf minuten later ook een strafschop in duel met Bolat. Gonzalez nam zelf achter de bal plaats en joeg de 0-2 onhoudbaar in de linkerhoek. Op vijf minuten tijd besliste hij de wedstrijd. Merci Mario, zal Brys gedacht hebben. Zijn goaltjesdief zit nu aan dertien doelpunten in vijftien wedstrijden.

Rood voor Mendyl

Tien minuten voor tijd was er plots weer een wedstrijd. De ingevallen Vetokele tikte door naar Nene, die behendig 1-2 maakte. Westerlo zette nog een slotoffensief in en dat werd relevanter toen OHL vijf minuten voor affluiten met tien viel na rood voor Mendyl, die tackelde zonder bal en bovendien nog maar net terugkeerde uit schorsing. OHL hield echter stand met zijn tienen.

Niet de schoonheidsprijs, wel de wedstrijd dus voor OHL. Al moeten we zeggen dat we na de rust een heel andere ploeg zagen. Uiteindelijk was het allemaal nog zo lelijk en zo slecht niet. Wat zal het de Leuvenaars uiteindelijk ook uitmaken? Weinig. De overwinning in wat op voorhand werd omschreven als een “zespuntenmatch” in de strijd om de play-offs, is een feit.

Doelpunten: 51’ Gonzalez (Mendyl) 0-1, 56’ Gonzalez (strafschop) 0-2, 79’ Nene (Vetokele) 1-2

Westerlo: Bolat, Jordanov, Neustaedter (90’ Vaesen), Tagir, De Cuyper, Van den Keybus, Madsen, Fixelles (66’ Vetokele), Dierckx (74’ Seigers), Foster, Nene

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl, Keita (46’ Kiyine), De Norre, Schrijvers (83’ Malinov), Tamari (90’ Vlietinck), Thorsteinsson (88’ Dom), Gonzalez

Gele kaarten: 36’ Patris, 52’ Van den Keybus, 55’ Bolat, 77’ Neustaedter, 77’, Schrijvers

Rode kaarten: 84’ Mendyl

Scheidsrechter: Wim Smet