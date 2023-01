VIDEO. Napoli stelt orde op zaken en straft achtervolger Juventus af met Osimhen (ex-Charleroi) als gemaskerde beul: 5-1!

De competitieleider in Italië, Napoli, heeft orde op zaken gesteld door een van de dichtste achtervolgers, Juventus, met 5-1 af te troeven. Juvé, dat acht keer op rij had gewonnen met een clean sheet, trok zich op aan de eerste competitienederlaag van Napoli anderhalve week geleden tegen Inter, maar dat was ijdele hoop. De kloof bedraagt opnieuw tien punten. Ook Milan telt tien punten minder, maar komt zaterdag nog in actie bij Lecce.

Alle hoop ligt op een hoopje. Napoli, de best scorende ploeg in de Serie A, veegde de vloer aan met Juventus, nog steeds de minst gepasseerde ploeg. Een van de uitblinkers was spits Victor Osimhen, die in ons land doorbrak bij Charleroi. Hij scoorde twee keer (de 1-0 en de 4-1) en gaf de assist voor de 2-0 van Kvaratskhelia. De Georgiër was naast dat doelpunt ook goed voor twee assists. Dat noemen ze dan een koningskoppel.

Het fluks en fris aanvallende Napoli rukte de doorgaans ondoordringbare defensie van Juventus helemaal aan flarden. Kijk en geniet van alle goals.

