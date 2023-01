Groene komeet straks te zien vanop aarde, daarna weer 50.000 jaar wachten: “Een kans die je maar één keer in je leven krijgt”

Komeet C/2022 E3 (ZTF) werd voor het eerst gespot door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in maart 2022, toen hij langs Jupiter passeerde. De komeet komt het dichtst bij de aarde op 2 februari: op dat moment zal hij zich op ‘slechts’ 42 miljoen kilometer van onze planeet bevinden.

Op het noordelijke halfrond is de komeet echter al te zien in de tweede helft van januari, op het zuidelijk halfrond is dat pas in februari het geval. De komeet zou herkenbaar moeten zijn aan een groene gloed, of zoals de NASA het omschrijft: “Als een vage, groene veeg in de hemel”. Met een telescoop zou zelfs het onderscheid tussen het hemellichaam en zijn staart te zien moeten zijn.

“Kometen zijn notoir onvoorspelbaar, maar als deze zijn huidige helderheid behoudt, zal hij makkelijk te zien zijn”, aldus de NASA. De komeet omwentelt de zon in 50.000 jaar, het gaat dus om “een kans die je maar één keer in je leven krijgt”, aldus de NASA.

De gepensioneerde Amerikaanse wetenschapsleraar en amateurastronoom Dan Bartlett heeft zelfs al prachtige beelden van de komeet kunnen maken vanuit zijn hut nabij het Yosemite National Park in de staat Californië, waar de lichtvervuiling erg beperkt is. “Het is een levensveranderende ervaring. Ik zeg het jullie: een verrekijker en een donkere plek, en je zal iets zien. Breng wat vrienden mee, en beleef een ervaring die je niet vaak zult meemaken.”