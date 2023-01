47.000 kilo illegale tabak gevonden bij invallen in Margraten en Weert, twee mannen opgepakt

Bij invallen in Margraten en Weert, allebei gelegen in Nederlands-Limburg, heeft de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) samen met de douane en de politie 47.000 kilo illegale tabak gevonden. Twee mannen uit Oost-Europa zijn aangehouden.

De tabak was volgens de FIOD vermoedelijk bestemd voor een illegale sigarettenfabriek. Als de tabak op de Nederlandse markt terecht was gekomen, zou voor 7,5 miljoen euro aan accijnzen zijn ontdoken. De invallen werden gedaan op twee onbekende plekken in Weert en Aan de Fremme in Margraten. Hier gaat het om een loods achter op het terrein van een bedrijf voor tuin- en landbouwmachines, die aan derden verhuurd zou zijn. De loods was volgepakt met 160 pallets met materialen om sigaretten te maken en te verpakken. In Weert werd in de ene loods een tabakssnijderij aangetroffen; hier werden ook de mannen aangehouden. Een tweede loods diende als opslagplaats. Alle tabak, materialen en machines zijn afgevoerd en worden vernield.

De loods in Margraten. — © FIOD

Samenwerking

Het onderzoek is in handen van het Functioneel Parket. Het OM, de douane en de FIOD werken intensief samen om criminele organisaties in de illegale sigarettenhandel te bestrijden. In Limburg worden geregeld illegale sigarettenfabrieken opgerold.

Vorig jaar werd in Herkenbosch een fabriek ontdekt met 150.000 kilo tabak, met een waarde van 36 miljoen euro. Leiders van een Limburgse bende die zich bezighield met illegale tabakshandel werden vorige week veroordeeld tot celstraffen van 13 tot 33 maanden. Verder moeten de mannen uit Landgraaf, Vaals, Polen en Roemenië de fiscus vijftig miljoen euro terugbetalen. Volgens justitie ging het in totaal om 550.000 kilo tabak die illegaal werd verhandeld, waardoor de staat vijftig miljoen euro misliep.

