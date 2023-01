Actrice Florence Pugh kreeg vreselijke reacties op doorzichtige jurk: “Hoe kunnen mijn tepels je zo beledigen?”

De hatelijke reacties die de Britse actrice Florence Pugh (27) kreeg na het dragen van een doorschijnende jurk op een modeshow, waren enorm kwetsend. Maar de actrice laat zich er niet uit het lood slaan. In een nieuw interview benadrukt ze dat het haar alleen nog strijdvaardiger maakt. “Het laat me zien dat er nog zoveel werk te doen is.”

Het is niet de eerste keer dat Pugh, bekend van onder meer Black Widow en Little Women, zich moet verdedigen voor de roze jurk die ze droeg tijdens de modeshow van Maison Valentino in juli van afgelopen jaar in Rome. De bovenkant van haar jurk was doorzichtig en daardoor waren haar tepels zichtbaar. Pugh kreeg daardoor heel wat lelijke reacties over zich heen, maar beet onmiddellijk van zich af.

Nu verdedigt ze de jurk voor een tweede keer. Dat doet ze in een interview met Vogue. “Ik ben nooit bang geweest voor wat er onder de stof zit,” vertelt ze. “Als ik er gelukkig in ben, dan draag ik het. Natuurlijk wil ik mensen niet beledigen, maar ik denk dat mijn punt is: hoe kunnen mijn tepels je zo beledigen?”

“Het is heel belangrijk dat we dit doen. Ik weet dat sommige mensen misschien de spot drijven met mijn uitspraak, maar als een jurk met mijn borsten erdoorheen mensen aanmoedigt om te zeggen: ‘Nou, als je verkracht zou worden, zou je het verdienen’, dan laat me dat zien dat er nog zoveel werk te doen is.” Ze ziet het daarom als een motivatie om nogmaals te onderlijnen hoe schadelijk zulke uitspraken en reacties kunnen zijn en benadrukt ook dat ze nooit gewicht zal verliezen om er fantastisch uit te zien voor een rol. “Het is meer van: Hoe zou dit personage geleefd hebben? Wat zou ze eten?” (sgg)