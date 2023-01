Yoga Wall: met touwen en riemen aan de muur tot rust komen wint aan populariteit

Hasselt

Yoga Wall is een vorm van yoga waarbij je oefeningen doet met riemen aan de muur. Het type yoga wint aan populariteit sinds de coronacrisis. Met de verstelbare riemen is het mogelijk om tot precies de juiste houding te komen waardoor je de oefening ook langer volhoudt. Omdat je lichaam volledig wordt ondersteund, heb je minder last van zwaartekracht en kan je makkelijker strechten. Veel mensen moesten thuis werken tijdens de lockdown en dat zorgde voor veel verkeerde houdingen en dus ook voor spierpijn. Met dit type yoga kan je dat probleem dus verhelpen.