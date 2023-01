Shakhtar Donetsk krijgt geen geld voor gratis vertrekkers door oorlog, TAS geeft ook Russische clubs ongelijk

Het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne geeft geen gevolg aan de klacht. Acht Russische topclubs die een vergelijkbare maatregel aanvochten, kregen ook ongelijk.

De Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk krijgt geen geld voor gratis uitgaande transfers als gevolg van de oorlog. Shakhtar had een schadevergoeding van 40 miljoen euro geëist van de Wereldvoetbalbond FIFA omdat die een regeling uitwerkte dat spelers gratis konden vertrekken.

Twee afzonderlijke panels velden hun oordeel. “Maar elk verwierpen ze de claims en bevestigden ze de bestreden beslissing”, aldus een verklaring van het TAS.

Shakhtar zag door de Russische inval in Oekraïne meerdere spelers verhuizen naar andere teams en wilde daarvoor een vergoeding van 40 miljoen euro van de FIFA. De Oekraïense topclub vond zichzelf het slachtoffer van enkele maatregelen die de FIFA trof na de Russische inval in het land. Zo besliste de Wereldvoetbalbond onder meer dat spelers actief bij Oekraïense clubs hun contract tot 30 juni 2023 mochten laten schorsen als ze voorafgaand geen akkoord vonden met hun ploeg. Volgens Shakhtar had dat tot gevolg dat meerdere internationals gratis het team verlieten.

Wat de Russische clubs betreft, biedt de FIFA spelers en coaches de mogelijkheid om hun internationale contracten eenzijdig op te schorten tot 30 juni 2023, mits er op 30 juni 2022 nog geen onderlinge overeenstemming werd bereikt. De acht Russische clubs, die niet akkoord gingen met deze maatregelen maar dus net als Shakhtar nul op het rekest kregen, zijn Zenit Sint-Petersburg, Dynamo Moskou, FC Sochi, CSKA Moskou, FC Krasnodar, Lokomotiv Moskou, FC Rostov en Rubin Kazan.