Pleegzorg Limburg op zoek naar pleegouders: 1 op 3 kinderen op zoek naar dringende opvang kan niet geholpen worden

Limburg / Lommel

De organisatie Pleegzorg Limburg kampt met een groot tekort aan pleegouders voor kinderen die dringend opvang nodig hebben. Het gaat dan om kinderen van ouders die even niet voor hun kind kunnen zorgen door een acute situatie zoals ziekte of een opname in het ziekenhuis. Van de 35 aanvragen konden er 12 niet geholpen worden, 1 op 3 kinderen dus. Pleegzorg Limburg werkt daarom samen met CIG De Zeshoek in Lommel, een woonvorm waar gezinnen verblijven die in een kwetsbare situatie zitten. Als een ouder dan om welke reden dan ook even niet kan zorgen voor het kind, is het makkelijker om het kind naar een pleeggezin te begeleiden.