Ook Ben Mertens vlot naar eindfase Welsh Open snooker

Na Julien Leclercq heeft nu ook Ben Mertens zich geplaatst voor de eindfase in de Welsh Open (483.000 euro). In het Engelse Barnsley, waar de kwalificatieronden plaatsvinden, zette hij de Engelsman Barry Pinches met 4-0 opzij. Met Luca Brecel neemt nog een derde Belg mee aan de eindfase, hij is uiteraard rechtstreeks geplaatst voor de Welsh Open.