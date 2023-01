Oververhitte frietketel zet huis onder rook in Bilzen

De brandweer is vrijdag rond 17 uur naar een huis gesneld aan de Hasseltsepoort in Bilzen. Daar was een frietketel oververhit geraakt. Dit zorgde voor veel rook in huis. Het toestel was nog niet aan het branden. De brandweer kon erger voorkomen tijdens de interventie. De frietketel werd uitgetrokken en het huis werd verlucht.

maw