Minister Demir wil “tot het uiterste gaan” voor één van laatste stukken duin aan onze kust: “Desnoods kopen we de gronden zelf”

De bedreigde duinen werden in 1976 aangeduid als gebied voor verblijfsrecreatie. Het was de thuishaven van camping Zeepark. Sinds 2016, toen de camping verdween, gaat de natuurwaarde en biodiversiteit van het 10 hectare grote en intussen verwilderde domein wel in stijgende lijn. Bouwpromotoren werken momenteel bouwprojecten uit voor die plek. Als het van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) afhangt, worden de resterende Zeeparkduinen in De Panne niet volgebouwd.

“Het gaat hier over de laatste duinen aan onze kust, die mogen niet verdwijnen”, zegt Demir. “De duinen zijn niet alleen belangrijk voor de open ruimte en de biodiversiteit, ze vormen ook een natuurlijke buffer tegen overstromingen. Ik zal tot het uiterste gaan om deze duinen te beschermen. Desnoods zullen we onteigenen en de gronden zelf aankopen.”

Insijpelende neerslag

Meer dan ooit is er het besef van de noodzaak voor het behoud en herstel van de open ruimte, zeker van de kustduinen. “De Zeeparkduinen liggen tussen het Noordzeestrand en de Kustbaan en vormen een natuurlijke bescherming tegen overstromingen in tijden van klimaatopwarming”, luidt het op het kabinet van de minister. “Bovendien houdt het duinenmassief ook insijpelend neerslagwater vast waardoor een zoete grondwaterlens zich vormt die beschermt tegen verzilting.”

“Bebouwing en verhardingen verminderen op alle vlakken de meerwaarde van het gebied”, aldus nog Demir die haar administratie de opdracht gaf om alle mogelijkheden te bekijken om bebouwing van de Zeeparkduinen te voorkomen. “Ik wil tot het uiterste gaan”, luidt het.

Sahara

Eerder ijverde de minister ervoor om ook in de Blue Deal, een plan dat de Vlaamse regering in de zomer van 202 lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte, een specifiek luik rond duinencomplexen op te nemen. Dan ging het om investeringen in natuurreservaat De Westhoek in De Panne of de voormalige Sahara van De Panne, en in de zogenaamde ‘vernatting’ van duinencomplexen zoals de Krakeelduinen in hetzelfde De Panne. Onder meer Aquaduin zorgt er daar voor dat gezuiverd water er kan infiltreren.