Standard informeert naar Zinho Vanheusden, maar wil AZ wel meewerken?

Keert Zinho Vanheusden (23) terug naar Sclessin? Bij Standard onderzoeken ze de mogelijkheid om hun voormalige aanvoerder te huren bij Inter Milaan, dat hem nu uitleent aan AZ Alkmaar. Zelf ziet Vanheusden een terugkeer wel zitten, maar of AZ bereid is om mee te werken is een ander paar mouwen.

Vanheusden speelt sinds afgelopen zomer op huurbasis voor AZ, dat momenteel op de vijfde plaats staat in de Nederlandse Eredivisie. Veel speelgelegenheid kreeg de Hasselaar daar door omstandigheden nog niet. Bij het begin van zijn uitleenbeurt kampte de centrale verdediger nog met de naweeën van een hamstringblessure en toen hij met mondjesmaat minuten begon te maken liep hij in zijn derde wedstrijd als invaller een voetbreuk op na een duel met Bas Dost (FC Utrecht).

© BELGA

Vorig weekend verscheen Vanheusden voor het eerst weer in de selectie, maar officiële speelminuten maakte hij voorlopig nog niet in 2023. Standard rook daardoor zijn kans en nam enkele dagen geleden contact op met de entourage van Vanheusden om te polsen of een terugkeer naar het oude nest mogelijk is.

Zelf staat Vanheusden daar niet weigerachtig tegenover, maar ook Inter Milan én AZ moeten bereid zijn om mee te werken. De kans dat de Nederlandse club zijn huurcontract met aankoopoptie van 10 miljoen euro vroegtijdig wil beëindigen is echter uiterst klein. Dat wordt ons bevestigd door bronnen dichtbij de Nederlandse club. Door de blessure van Bruno Martins Indi rekent AZ op Vanheusden om in de loop van de komende weken zijn opwachting te maken in de Alkmaarse verdediging. De kans dat Vanheusden op korte termijn volop zijn kans krijgt bij AZ is dus groter dan de kans dat de Alkmaarders hem in deze wintermercato nog laten gaan. Tenzij er een fikse vergoeding tegenover staat, maar laat dat nu net het grote probleem zijn bij Standard.