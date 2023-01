STVV-coach Bernd Hollerbach maakt zich zorgen na vertrek Al-Dakhil: “Dit is een gevaarlijke situatie”

Na Christian Brüls liet STVV deze week een tweede sterkhouder vertrekken in de persoon van Ameen Al-Dakhil. “Ik ben blij voor Ameen dat hij deze transfer kan maken, ik wens hem het allerbeste”, opende Hollerbach. “Maar tegelijk maak ik me zorgen. Ik heb het gevoel dat velen denken dat het seizoen er voor ons al op zit. Maar met 27 punten reken ik ons zeker niet veilig. In deze competitie kan het snel gaan, in twee richtingen.”

Hollerbach hoopte vooral dat het bestuur nu ook aan de inkomende zijde een transfer kan realiseren tijdens deze mercato. “Konaté en Kagawa zijn geblesseerd, Brüls en Al-Dakhil zijn vertrokken. Er was altijd stabiliteit in ons team dankzij ons sterke middenveld. Maar zonder zoveel sterkhouders dreigt die nu weg te vallen. De jongeren in onze groep kunnen ook nog niet de rol van zulke sleutelspelers invullen. Ik wil ook niet te veel druk op die jongens hun schouders leggen.”

“De laatste wedstrijden spelen we met een spits (Okazaki, nvdr.) op het middenveld”, schetste Hollerbach de acute nood aan versterkingen op het middenveld. We zijn een goed team, maar onze kern wordt nu wel erg smal. Ik wil ambitieus blijven, dat moet ook. We kijken nog altijd naar boven en niet naar beneden. Maar tegelijk waarschuw ik voor deze gevaarlijke situatie. Met de huidige smalle kern is het niet realistisch om op play-off 2 te mikken.”